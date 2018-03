Para Turquia, guerra começará em fevereiro e durará pouco O primeiro-ministro turco, Abdullah Gul, disse que a operação militar contra o Iraque "começará no fim do mês de fevereiro e, dada a desproporção entre as forças, durará pouco". "Desde este momento, a Turquia tomará medidas para proteger seus interesses nacionais. A modernização das bases é a primeira destas medidas", afirmou Gul, em declarações à cadeia NTV. Também destacou que o governo turco "quis dar ao Iraque uma última margem de tempo" ao suspender, até 18 de fevereiro, o decreto sobre o acesso de soldados americanos a território turco e o envio de suas próprias tropas para o norte iraquiano. Gul confirmou que os soldados turcos serão enviados ao Iraque junto com as tropas americanas, mas não participarão de combates e, sim, tratarão de evitar a criação de um Estado curdo e "confrontos" entre grupos do norte do Iraque.