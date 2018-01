Parada eqüestre toma as ruas de Paris Centenas de cavalos, pôneis e burros, alguns montados por caubóis com bandeiras americanas ou cavaleiros em armadura, desfilaram pela capital francesa, atraindo os olhares dos parisienses surpresos. A procissão de 300 montarias, ponto ato da exposição eqüestre anual, passou por alguns dos mais famosos locais de Paris num trajeto de 14 km pela Torre Eiffel, sobre o Sena, ao redor da Bastilha e pela frente do Louvre. Os cavalos da famosa Guarda Republicana francesa encabeçaram a parada, juntamente com o convidado de honra Pascal Lott - que em 1998 cavalgou por Paris, sendo perseguido pela polícia. A exposição de cavalos dura nove dias e reúne 42 diferentes raças de cavalos, pôneis e burros. Há exibições, concursos, adestramento e jogos.