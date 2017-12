Parada gay reúne pelo menos 600 mil pessoas em Paris Centenas de milhares de pessoas participaram neste sábado da Parada do Orgulho Gay de Paris. Os organizadores disseram que 800 mil pessoas participaram da passeata; a polícia estimou a participação em 400 mil pessoas e disse que outras 200 mil assistiram à parada. Não houve incidentes, mas o tom da marcha foi político. O carro alegórico que liderou a parada levava uma faixa com os dizeres "pela igualdade em 2007" - referência às eleições presidenciais e parlamentares francesas marcadas para o ano que vem. As organizações de defesa dos direitos dos homossexuais pretendem pressionar pelo direito ao casamento e à adoção de crianças, entre outras reivindicações. O líder do Partido Socialista, François Hollande, e o prefeito de Paris, Bertrand Delanoe, participaram da parada.