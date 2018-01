De acordo com agências de notícias da Ucrânia, um avião fretado que levava Yanukovych não teve permissão para decolar de Donetsk, no leste do país.

No sábado, os manifestantes tomaram o controle da administração e o parlamento Aprovou a deposição do presidente. Yanukovych, porém, já prometeu que permanecerá no poder. Fonte: Associated Press.