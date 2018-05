Paraguai adia votação sobre entrada da Venezuela no Mercosul

BUENOS AIRES - O debate sobre a entrada da Venezuela no Mercosul foi adiado pelo segundo ano consecutivo pelo Senado do Paraguai, em Assunção.

O tratamento da adesão do país caribenho como sócio pleno do bloco do Cone Sul estava prevista para hoje na agenda da câmara alta paraguaia. Mas, a pedido do Poder Executivo, o presidente do Senado, Óscar González Daher, retirou o assunto da agenda. Desta forma, o caso da Venezuela só será tratado em 2011, quando o presidente Fernando Lugo enviar novamente o assunto para a câmara alta.

Na quinta, em Assunção, o senador Daher, representante do partido Colorado, de oposição, havia incluído o assunto na agenda inesperadamente, à revelia do governo do presidente Fernando Lugo, que havia removido o caso do plenário na quinta-feira.

O governo - que não conseguiu reunir adesões da oposição para aprovar a entrada da Venezuela - havia optado ontem por remover o tratamento para evitar uma derrota no Senado.