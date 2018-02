Paraguai admite incapacidade de pagar salários Pelo terceiro mês consecutivo, as finanças do governo do presidente Luis González Macchi chegaram ao fundo do poço, ao ponto de não poder pagar os salários, nem sequer os de militares e policiais. O ministro da Economia, James Spalding, admitiu para a imprensa que "estamos fazendo o possível para regularizarmos os salários dos funcionários e acredito que na sexta-feira os militares e policiais serão pagos". "Na próxima semana, com certeza, outros funcionários e os aposentados também receberão seus salários", acrescentou. Spalding revelou que o governo priorizou outros gastos "como o pagamento das parcelas da dívida externa". "Em junho passado venceram contas importantes que deveriam ser pagas, mas a partir de agosto estaremos melhor", declarou.