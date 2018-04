Paraguai busca solução para crise com brasiguaios O presidente do Paraguai, Fernando Lugo, reuniu-se hoje, na residência presidencial, com ministros e assessores para discutir a crise gerada pela invasão de terras produtivas dos "brasiguaios", os brasileiros que vivem na região do Alto Paraná, na fronteira do país com o Brasil. Os carperos, como são chamados os sem-terra paraguaios, mantinham invadidas até hoje três propriedades rurais na zona de Ñacunday e fechavam o cerco contra outras fazendas em Santa Rosa del Monday, na mesma região. A assessoria do presidente informou que Lugo fará um pronunciamento oficial sobre os conflitos na segunda-feira.