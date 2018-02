Paraguai decreta estado de sítio após protestos O presidente do Paraguai, Luiz González Macchi, decretou nesta segunda-feira estado de sítio durante cinco dias, numa tentativa de conter a onda de manifestações de partidários do general da reserva Lino César Oviedo que pedem a renúncia do chefe de Estado. Pela manhã, cerca de 15 pessoas ficaram feridas em Ciudad del Este, na fronteira com o Brasil, num confronto entre a Polícia Nacional e manifestantes que pediam a renúncia do presidente. O conflito resultou no fechamento da Ponte da Amizade. Também ocorreram manifestações em Assunção e nas fronteiras com o Mato Grosso do Sul e com a Argentina. O ministro do Interior, Victor Hermosa, informou que "o Poder Executivo, de acordo com a Constituição, se vê na obrigação de estabelecer o estado de exceção", equivalente ao estado de sítio. Hermosa explicou que "certas garantias individuais estão suspensas e a Polícia Nacional está autorizada a realizar operações de prevenção e, inclusive, a prender os responsáveis pelos distúrbios sem prévia autorização da procuradoria-geral da República". Ele disse que agentes policiais ficarão responsáveis pela busca e detenção dos chefes das manifestações e mobilizações de oviedistas em todo o país, principalmente nas regiões de Caaguazú e Alto Paraná. "Identificamos plenamente os operadores oviedistas do movimento União Nacional de Cidadãos Éticos (UNACE)", disse Hermosa. A UNACE é uma agremiação criada por Oviedo no ano passado no Brasil. Porém, ela carece de reconhecimento por parte da Justiça Eleitoral paraguaia para realizar atividades próprias de um partido político. O porta-voz do Palácio do Governo, Osvaldo Bergonzi, informou que González Macchi assinou outro decreto que autoriza às Forças Armadas colaborar com a Polícia Nacional no restabelecimento da ordem pública em todo o país. Os manifestantes pediam a renúncia imediata do presidente e passavam mensagens de Oviedo. "Atenção povo paraguaio, oviedistas e não-oviedistas: o roubo e a corrupção acabam nesta segunda-feira. O general Oviedo, o líder natural, volta para que você seja feliz", dizia uma mensagem. Em Foz do Iguaçu, cerca de 500 paraguaios passaram a noite preparando o bloqueio da Ponte da Amizade. Eles se juntaram a pelo menos outras duas mil pessoas que participavam do protesto contra Macchi no centro de Ciudad del Este. A manifestação foi repreendida pela Polícia Nacional com balas de borracha e gás lacrimogêneo. Com o fim da munição, os policiais passaram a usar pedras e munição real contra a população.