Paraguai é o principal exportador de maconha do Mercosul O Paraguai é o principal produtor e exportador de maconha do Mercosul, reconheceu nesta sexta-feira o diretor da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad), Hugo Ibarra. A Senad vem organizando uma série de reuniões para apresentar o projeto do Plano Nacional Antidrogas, que em breve será analisado pelo Congresso paraguaio. Também houve uma reunião no Ministério das Relações Exteriores, em Assunção, com os embaixadores dos parceiros do Paraguai no Mercosul (Argentina, Brasil e Uruguai) e dos países associados ao bloco (Bolívia e Chile). Durante o encontro, Ibarra forneceu diversos números sobre o narcotráfico em seu país. A cada mês, entre 15 e 20 toneladas de maconha são enviadas do Paraguai ao Brasil, de acordo com as informações do diretor da Senad. Especialistas em narcotráfico afirmam que a maconha produzida em solo paraguaio é uma das melhores do mundo. De acordo com Ibarra, a maconha paraguaia também chega a Chile Uruguai e Argentina, mas num volume bem menor se comparado com o Brasil.