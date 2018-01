Paraguai elege novo presidente no dia 27 O Paraguai realiza eleições presidenciais no próximo dia 27 de abril, na mesma data em que a vizinha Argentina também vota para presidente. Nos dois países reina a mesma apatia dos eleitores para a disputa para o Palácio presidencial de Lopez e a Casa Rosada, respectivamente. No Paraguai, as emissoras de televisão anunciam, a cada quinze minutos, que esta será a primeira eleição com urnas eletrônicas, graças ao apoio do Brasil. Mas o Paraguai não depende apenas destas urnas para tentar afastar o velho fantasma da fraude num país mergulhado, há tempos, na instabilidade política e uma guerra pelo poder capitaneada pelo Partido Colorado. Hoje, a dependência econômica e social do Paraguai em relação ao Brasil inclui de tanques urutus enguiçados até à produção recorde de soja. O Paraguai é hoje o quarto produtor mundial deste grão, graças, segundo empresários paraguaios, aos investidores brasileiros que ali compraram milhares de hectares de terras e concentram agora 90% desta produção no país. Presidenciáveis Atualmente, de acordo com o analista paraguaio Francisco Capli, do instituto de opinião First Análises e Estudos, os principais presidenciáveis são, nesta ordem: Nicanor Duarte Frutos, do Partido Colorado; Pedro Fadul, do novato Movimento Pátria Querida; Júlio César Franco, do Partido Liberal; e Guillermo Sanchez Gufanti, do Unace (dissidência do Partido Colorado criada pelo ex-general Lino César Oviedo). Pelo telefone, Francisco Capli contou que a intenção de voto em Nicanor vem disparando nos últimos dias. No Paraguai, diferentemente da Argentina, não há segundo turno. A posse na Presidência paraguaia está marcada, constitucionalmente, para o dia 15 de agosto. Mas com o alto índice negativo (mais de 60%) da imagem do atual presidente Luis Gonzalez Macchi, existe a possibilidade de que a posse seja antecipada. Gonzalez Macchi começou a perder prestígio desde quando descobriram que até ele usava um carro roubado no Brasil, uma Mercedes. Urutus enguiçados Com 5,5 milhões de habitantes, mergulhado numa recessão, o Paraguai é um país que tradicionalmente enfrenta ameaças à sua frágil democracia. Há dois anos, tanques Urutu e Cascavel, de fabricação brasileira, comandados por insatisfeitos militares paraguaios, saíram às ruas da capital, intimidando o governo do presidente Macchi. No início de março, Macchi escapou por pouco de não perder o cargo, na contagem regressiva para as eleições. No Senado Federal, marcado por balas atiradas por uma das tantas ameaças de golpe, acabou vencendo a permanência do atual presidente. Desde a última tentativa de derrubar a democracia, os tanques estão enguiçados num galpão do governo. E, na última vez que foram vistos, durante um desfile militar, tiveram que ser arrastados por um trator, que acabou enguiçando por falta de combustível. Hoje, segundo fontes militares de países vizinhos, o fantasma de um golpe é praticamente "inexistente". A história do Paraguai, massacrado pela guerra da Tríplice Aliança, no final do século XIX, quando praticamente todos os homens jovens foram mortos, inclui hiatos de democracia, trinta e cinco anos de governo do ditador Alfredo Stroessner e um Partido Colorado que há 70 anos está no poder. Hoje, o partido está mais dividido do que nunca e abriu espaço para o nascimento de novas legendas. Guerras pelo poder O atual presidente, o ex-general golpista Lino César Oviedo e o antecessor de Macchi, Raul Cubas Grau, assim como Stroessner são - ou surgiram - do Partido Colorado. Com 90 anos de idade, Alfredo Stroessner vive em Brasília desde que Oviedo o expulsou, em três de fevereiro de 1989, do poder ameaçando-o com as granadas que levava penduradas em sua cintura. Esta versão explosiva foi dada pelo próprio general de pijamas Lino Oviedo. Ninguém confirma e ninguém desmente. Nos últimos anos, Lino Oviedo, que criou um partido próprio, e Cubas também viveram asilados no Brasil. Hoje, Cubas que estudou engenharia na PUC do Rio de Janeiro, cumpre prisão domiciliar na fazenda de um irmão no Paraguai. Ele é acusado, entre outros fatos, de ter liberado Oviedo antes da hora, pouco depois de ter assumido a presidência. E por isso acabou tendo que deixar a presidência antes da hora, abrindo caminho para o então presidente do Senado, Luis Gonzalez Macchi. Já Oviedo cumpre prisão no Brasil, enquanto é acusado de ser fugitivo da justiça paraguaia, onde tramita acusação da tentativa de golpe que liderou contra o então presidente Juan Carlos Wasmosy, do mesmo Partido Colorado. Wasmosy é outro engenheiro que assim como Cubas e Oviedo trabalhou na hidrelétrica de Itaipu. Eles vivem em mansões que contrastam com dados divulgados pelo candidato opositor às eleições do dia 27 de abril, Júlio César Franco, de que somente 9% das estradas do país são asfaltadas e que há um médico para cada mil pessoas no interior. "Brasiguaios" Atualmente, segundo o embaixador do Brasil, Luis Augusto Castro Neves, 450 mil brasileiros ou "brasiguaios", como são chamados - residem no Paraguai. Como foi alfabetizado aqui, o embaixador faz parte da população do país que fala guarani além do português e do espanhol. Hoje, 40% falam guarani e espanhol, 50% só falam guarani e o restante só o espanhol. Mas muitos, por terem estudado ou trabalhado no Brasil, falam português sem sotaque de paraguaio. Anualmente, 200 jovens fazem carreira nas universidades brasileiras. No entanto, é na política e na economia do país que a aliança está solidificada. Itaipu Com a redução gradativa da dívida da hidrelétrica de Itaipu, a empresa passou a ser mais rentável, representando uma das maiores produtoras do ramo no mundo. Pelo organograma oficial dos governos do Brasil e do Paraguai, Itaipu possui uma dívida de US$ 18 bilhões que deverá ser zerada até 2023. Hoje, a hidrelétrica paga cerca de US$ 250 milhões ao governo paraguaio. Correspondente a um quarto do gasto público deste país de terras férteis também para o algodão e o gado. O Paraguai ainda recebe royalties pela parceria com a Argentina na hidrelétrica de Yaciretá. Mas nada disso ajuda a colocar sua economia e política nos trilhos. "Na órbita brasileira" A influência brasileira é observada ainda nas churrascarias da capital paraguaia, como a Paulista Grill e a Aquarela, e nas músicas que as rádios tocam, da bossa nova ao pagode. "É um país que vive na órbita do Brasil", observou um diplomata estrangeiro que há muito tempo vive no Paraguai. E foi como "sócio maior" do país no Mercosul que o governo brasileiro se empenhou pessoalmente para evitar que a tentativa de golpe de Oviedo, em 1996, se concretizasse. A preocupação era garantir a estabilidade política ma região. Atualmente, a presidência temporária do Mercosul está no Paraguai. Em junho, lá se reunirão os presidentes dos quatro países para o tradicional encontro semestral. Do Brasil, irá o presidente Luiz Inácio Lula da Silva; do Uruguai, Jorge Batlle; da Argentina e do Paraguai os próximos a serem eleitos.