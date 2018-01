Paraguai elege seu 5º presidente na democracia Os paraguaios foram às urnas hoje, de forma ordenada, para eleger um novo presidente que, esperam, resgate o país de sua pior crise econômica em meio século, combata a corrupção e as crescentes insegurança e violência. A votação transcorreu em um dia de sol e quente e só houve alguns casos de brigas entre cabos eleitorais rivais. Segundo a coordenação do pleito, as urnas eletrônicas brasileiras, usadas para 40% dos 2,4 milhões de eleitores, funcionaram satisfatoriamente. Dezenas de observadores internacionais - do Brasil, Chile, Costa Rica e OEA - estiveram presentes em centros de votação de todo o país e disseram que o processo se desenvolve normalmente. O maior favorito nas pesquisas é o advogado Nicanor Duarte, de 46 anos, ligado ao Partido Colorado, que governa o país há 46 anos - as pesquisas lhe dão 37% das intenções de voto. Quase empatados em segundo lugar aparecem o banqueiro Pedro Falud, de 48 anos, fundador do movimento Pátria Querida, e Julio César Franco, 52 anos, do Partido Radical Autêntico. O novo presidente assumirá em 15 de agosto e enfrentará uma crise econômica marcada pelo desemprego oficial de 18%. A economia recuou 2,2% em 2002 e os cofres do Estado estão praticamente vazios, além de a corrupção afetar as principais atividades. Os eleitores elegerão também um vice-presidentem 45 senadores, 80 deputados e 17 governadores.