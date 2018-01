Paraguai já apurou 82,87% das mesas eleitorais Avaliadas 82,87% das 8.400 mesas eleitorais de todos os Estados na eleição ocorrida hoje para a presidência da República do Paraguai, o advogado Nicanor Duarte, candidato do Partido Colorado, obteve 489.393 votos, o que representa 37,63% dos votos. Julio César Franco, do Partido Liberal Radical Autêntico, ficou em segundo lugar com 302.291 votos (23,37%) e, em terceiro lugar, Pedro Falud, do movimento Pátria Queria, obteve 298.814 votos (22,41%) Num claro indício de que o triunfo de Duarte parece definitivo, não haverá hoje novos números oficiais, que serão anunciados amanhã. Centenas de partidários de Duarte saíram para celebrar com bandeiras do Paraguai, entoando cantigas e fogos de artifício.