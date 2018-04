Paraguai já pagou US$ 10 mi para vítimas de Stroessner O Estado paraguaio chegou hoje à cifra de US$ 10 milhões em indenizações pagas desde 2004 a 2.474 pessoas consideradas vítimas da ditadura do general Alfredo Stroessner, que governou o país com mão de ferro entre 1954 e 1989, quando foi derrubado por um golpe militar.