Paraguai marca eleições para 27 de abril de 2003 A Comissão Eleitoral do Paraguai marcou as eleições presidencial e parlamentar para 27 de abril de 2003. Segundo o porta-voz da comissão, Carlos Maria Ljubetic, as primárias partidárias deverão se realizar em 12 de janeiro e a posse do novo presidente será em 15 de agosto. Esta será a quarta eleição presidencial no Paraguai desde que o poder civil foi restaurado, em 1989, encerrando 35 anos do regime do ditador Alfredo Stroessner.