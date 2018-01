Paraguai organiza panelaços Cerca de 100 pessoas participaram hoje de um "panelaço" no centro de Assunção para protestar contra a situação econômica e social, a corrupção e o "terrorismo dos políticos", informaram os organizadores da manifestação. Este é o segundo panelaço organizado este mês pela Associação de Usuários e Consumidores do Paraguai, entre outras entidades. Os organizadores afirmam que, com os "panelaços" querem denunciar "os verdadeiros responsáveis pela miséria econômica e social do Paraguai: os políticos incapazes e corruptos, que empobrecem o povo enquanto eles se enriquecem".