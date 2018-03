Paraguai prende sem-terra por ameaça a 'brasiguaio' Por ordem da promotoria, a polícia paraguaia prendeu hoje cinco líderes de sem-terra radicalizados no departamento (Estado) de San Pedro, no norte do país. O promotor Alcides Corvalán, de Capiibary, 340 quilômetros ao norte da capital, informou que mandou prender perto de 300 campesinos. Segundo Corvalán, os sem-terra preparavam-se para invadir a propriedade do ''brasiguaio'' Tranquilo Favero "para queimar o silo de soja". "Porém os campesinos se dispersaram e só pudemos prender cinco, entre eles o líder principal Florencio Martínez, que serão imputados por incitação à realização de feitos puníveis, perturbação da paz pública e associação para o crime", disse o promotor. Corvaván afirmou que não houve feridos na operação policial. Martínez é líder da Luta pela Terra. Ontem, ele desafiou, em entrevista coletiva, as forças do governo. O líder sem-terra disse que havia apenas 40 policiais e que a polícia deveria enviar reforços "pois nós somos mais de sete mil e no enfrentamento vamos derrotá-los com facilidade". Ainda de acordo com Martínez, a população paraguaia "é soberana e vai expulsar os colonos brasileiros". "Não queremos mais brasileiros nesta zona e não queremos dialogar com o governo, tomaremos nossas próprias decisões contra os invasores brasileiros." O dirigente disse que a tentativa de queimar o silo não teve sucesso. Em Capiiabary, após a prisão dos sem-terra, perto de 100 outros campesinos se agruparam e aos gritos anunciaram que resgatariam seus líderes.