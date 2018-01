Paraguai: produtores rurais bloqueiam estradas Cerca de 150 mil produtores rurais do Paraguai utilizaram ontem centenas de tratores e caminhões para bloquear as principais estradas do país, em protesto contra o aumento de tarifas, principalmente a de combustíveis e de eletricidade. O grupo, que conta com o apoio da Coordenadoria Agrícola do Paraguai, pretende passar a noite nas estradas e estender o bloqueio para esta quinta-feira. Os produtotes também exigem a renúncia do ministro da Agricultura, Enrique Garcia de ZuIniga. No começo do ano, o governo impôs um aumento de 21% no preço da gasolina e 36% na taxa de energia elétrica. Segundo testemunhas, a polícia paraguaia reprimiu com gases lacrimogêneo cerca de 2 mil manifestantes que tentavam bloquear uma estrada a 450 quilômetros ao leste de Assunção, deixando pelo menos seis pessoas feridas. Em Assunção, motoristas de taxis se uniram ao protesto bloqueando por várias horas o centro da cidade. Os taxistas também exigem segurança policial.