Paraguai protesta contra atividades de Oviedo no Brasil O governo do Paraguai enviou a Brasília supostas provas de atividades políticas do ex-general golpista Lino Oviedo em território brasileiro, onde o ex-militar está refugiado desde que foi acusado de ordenar o assassinato do vice-presidente Luis Argaña em 1999, em Assunção. O vice-chanceler Manuel María Cáceres informou nesta terça-feira que foram enviados para o embaixador paraguaio em Brasília gravações em vídeo e áudio das reuniões dos partidários de Oviedo e por ele presididas na cidade brasileira de Foz do Iguaçu. Tais reuniões constituem um tema sensível para o governo em função da proximidade das eleições presidenciais de 27 de abril, no momento em que o Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA) realiza gestões para uma aliança com o partido UNACE, de Oviedo, para enfrentar o governista Partido Colorado. O governo de Assunção já protestou anteriormente várias vezes contra as atividades políticas de Oviedo, e o Supremo Tribunal brasileiro advertiu o ex-militar golpista de que, em caso de reincidência, seriam tomadas medidas contra ele. Oviedo não pôde candidatar-se à presidência por estar impedido legalmente de disputar o cargo, após ter sido condenado a 10 anos de prisão em razão de uma tentativa de golpe em 1996 e por estar sendo processado no caso Argaña.