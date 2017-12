Paraguai restringe horário de boates O Ministério de Interior do Paraguai está prestes a implantar, possivelmente a partir deste fim de semana, uma restrição aos horários de funcionamento de casas noturnas em função dos crescentes índices de violência que afetam um alto número de jovens devido ao consumo de álcool. Desta forma, o ministério faz eco à longa campanha promovida pela Fedapar (Federação de Associações de Pais de Alunos de Assunção), além de outras entidades e alguns veículos de informação. Os locais deverão fechar suas portas às 2h. A preocupação da Fedapar tem como base as festas estudantis, com grande presença de menores de idade, que começam após a meia-noite e se estendem até o início da manhã, com abundante consumo de bebidas alcoólicas, apesar das proibições e controles.