Paraguai revê número de mortos em incêndio Autoridades paraguaias revisaram para baixo o número de mortos no incêndio que atingiu um supermercado da capital, Assunção, no último final de semana. A nova cifra oficial é de 399 mortos e 144 desaparecidos. O procurador-geral Oscar Latorre disse que 27 nomes foram removidos da lista de mortos depois da descoberta de erros e contagens duplicadas nos formulários de hospitais e necrotérios. Segundo ele, 52 corpos ainda não foram identificados. Um dos proprietários do supermercado Ycua Bolanos e quatro outras pessoas foram indiciados por homicídio depois que um funcionário disser ter recebido ordens para trancar as portas do estabelecimento quando do início do incêndio, a fim de impedir saques.