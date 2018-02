Paraguai suspende estado de exceção O presidente do Paraguai, Luis Gonzales Macchi, anunciou a suspensão do estado de emergência declarado depois de dois dias de violentas manifestações que deixaram duas pessoas mortas. "Desejo informar ao povo paraguaio que eu determinei o fim do estado de emergência", disse o presidente em pronunciamento televisionado. "Nada de bom pode nascer da violência", acrescentou, lamentando as vítimas do que classificou de uma tentativa frustrada de golpe. Duas pessoas morreram e outras 17 resultaram feridas na segunda-feira, na Ciudad del Este. O estado de emergência, originalmente previsto para durar cinco dias, suspendeu alguns direitos civis e aumentou o poder da polícia. Para Macchi, a medida proporcionou "a completa restauração da ordem pública".