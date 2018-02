Paraguai terá eleições presidenciais em abril de 2003 As eleições presidenciais paraguaias serão realizadas no próximo dia 27 de abril, segundo um acordo acertado numa reunião de autoridades eleitorais e representantes dos diversos partidos políticos. Na ocasião também se concordou que os partidos Colorado (no poder), e o Encontro Nacional realizarão suas eleições internas no dia 20 de dezembro, enquanto o Partido Liberal Radical Autêntico, o País Solidário e outras formações usarão o dia 15 de julho. Além do presidente, nas eleições serão escolhidos senadores e deputados nacionais, governadores e membros das Juntas Departamentais (provinciais).