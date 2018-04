Paraguai vai gastar US$ 3 mi para capturar guerrilheiros

O presidente Fernando Lugo promulgou estado de exceção no dia 25 de abril, que terá vigência por 30 dias nas províncias de Amambay, San Pedro, Concepción, Villa Hayes e Alto Paraguay.

O esquerdista EPP dedica-se, desde 2008, ao sequestro extorsivo de pecuaristas e ao ataque de pequenos postos policiais e militares. No dia 21 de abril, durante um aparente roubo de gado bovino, integrantes do grupo mataram três funcionários e um policial que fazia serviço de segurança na fazenda Santa Adelia, província de Concepción, a 420 quilômetros de Assunção.

"Somente o fato de movimentar soldados e veículos custará cerca de 4 milhões de guaranis (US$ 1 milhão)", disse Borda em entrevista à rádio Primero de Marzo, de Assunção. Ele acrescentou que durante os 30 dias da missão, os custos chegarão a US$ 3 milhões. O orçamento geral de gastos estatais para 2010 é de US$ 7 milhões.

Borda disse que melhorar a segurança pública "e lutar contra o narcoterrorismo deve ter apoio financeiro e, para isso queremos que o Congresso aprove a vigência do Imposto de Renda Pessoal (IRP)." A implantação do IRP arrecadaria, segundo expectativas, cerca de US$ 30 milhões por ano. "Mas ficamos surpresos na quinta-feira passada quando o Senado decidiu postergar até janeiro de 2013 a aplicação do IRP", disse ele.

Ainda assim, Borda mostrou-se otimista porque "o IRP é necessário porque deixará claro o patrimônio das empresas e das pessoas, colocando fim à utilização de testas de ferro, sonegadores, padrinhos políticos e contrabandistas".