Paraguaios pedem proteção para a Argentina Um total de 47 paraguaios que entraram hoje na Argentina por uma ponte que une a cidade paraguaia de Encarnación com a de Posadas pediram autorização para ficar temporariamente no país para proteger-se, informaram fontes da polícia. Os paraguaios encontram-se na cidade de Posadas, 1.100 quilômetros ao norte de Buenos Aires e entraram na província argentina de Misiones após serem dispersados pelas forças de segurança do Paraguai na cabeceira da ponte. Segundo fontes da polícia argentina, entre os paraguaios que estão no serviço de imigração de Posadas há quatro mulheres, dois adolescentes e duas pessoas com dupla nacionalidade (argentina e paraguaia). De acordo com a fontes, as pessoas que pediram "refúgio" são de "condição humilde". Os paraguaios pretendem ficar na Argentina por uns dias e para depois tentar voltar a seu país. Essas pessoas faziam parte de um grupo de aproximadamente 200 pessoas que mantinha bloqueada desde segunda-feira a ponte San Roque González de Santa Cruz, que liga o Paraguai à Argentina. Elas passaram para o lado argentino ao amanhecer, quando soldados e policiais dispersaram os manifestantes.