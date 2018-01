Paraguaios questionam segurança da urna brasileira As urnas eletrônicas que o Brasil exportou para o Paraguai foram postas em chegue. O Partido Colorado questionou a segurança delas. Disse até que há "uma conspiração internacional" para fraudar o resultado. Os Colorados, tradicional partido do ditador Alfredo Strossener, preferem o sistema manual de votação. Funcionários da Justiça Eleitoral percorrem os bairros para ensinar os paraguaios a votar na urna eletrônica. Metade dos 2 milhões e 400 mil eleitores vai utilizar a urna para escolher o novo presidente, governadores, senadores e deputados. Os paraguaios estão aprendendo a votar com facilidade, segundo o Bom Dia Brasil, da TV Globo. No país onde produtos falsificados são vendidos livremente nas ruas, um dos partidos que disputam as eleições resolveu pôr em dúvida a qualidade da urna eletrônica brasileira. O Partido Colorado, o maior e mais tradicional do Paraguai, se diz preocupado com a possibilidade de fraude. O responsável pela campanha do partido na região de Cidade do Leste reclama que a justiça eleitoral não mostrou os programas utilizados pela urna, o que levantaria suspeitas. O juiz eleitoral diz que as informações disponíveis sobre as urnas já foram repassadas ao partido. Ele não acredita em fraude e afirma que o sistema eletrônico vai trazer mais transparência e segurança para as eleições. As eleições no Paraguai, que acontecem no próximo dia 27, serão acompanhadas pela OEA e pela Justiça Eleitoral brasileira. Os partidos Colorado e Liberal disputam a presidência e estão quase empatados nas pesquisas.