Paraguaios suportam temperaturas de até 46ºC Os paraguaios suportaram hoje temperaturas de até 46ºC, registradas em Assunção e nas principais cidades do interior do país. Segundo Blas Servín, diretor do centro meteorológico do Paraguai, "o forte calor é normal nesta época do ano, apesar de estarmos em plena primavera". Ele esclareceu que, "ao contrário do que muitos possam pensar, as tempestades solares da semana passada não têm nada a ver com a atual onda de calor, porque, se assim fosse, haveria calor também em locais frios".