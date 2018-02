Paralisação dos EUA inclui funcionários da Casa Branca

Assessores de licença estão impedidos até mesmo de verificar os Blackberries. Dos 1.701 assessores, assistentes, mordomos, chefs e paisagistas da Casa Branca , menos de 450 estão trabalhando.

Os assessores do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, têm se esforçado para demonstrar que a situação é encarada com normalidade. O atual panorama atribuiu ao sistema de funcionamento do governo federal um caráter de leve desordem.

No lugar da telefonista da Casa Branca, ficou uma mensagem gravada que pede que o solicitante volte a ligar quando o governo reabrir. Fonte: Associated Press. (Marcelo Ribeiro Silva - marcelo.silva@estadao.com)