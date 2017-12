Paramilitares admitem ligações com o narcotráfico O chefe paramilitar colombiano Carlos Castaño admitiu a penetração do narcotráfico em vários grupos que formam as Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC). ?É insustentável a situação que afeta injustamente as frentes legítimas e exclusivamente anti-subversivas que são a maioria das AUC", diz Castaño. Em um editorial na sua página na internet, ele indica que se sente obrigado a ?denunciar publicamente esta grave situação" no interior do grupo armado que se declarou anticomunista. Segundo Castaño, a única coisa que é permitida às AUC é "recorrer à cobrança de imposto dos plantadores de coca, mas não aceitar a instalação de laboratórios, nem a manutenção de pistas, nem a cumplicidade nos embarques da droga". O chefe paramilitar não especificou quais os membros de sua organização que não cumprem as ordens dos dirigentes da AUC e realizam operações de narcotráfico em algumas regiões do país.