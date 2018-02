Paramilitares colombianos dissolvem grupo nacional Após uma prolongada crise interna por causa da ligação de algumas frentes com seqüestros e o narcotráfico, o grupo paramilitar Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC) decidiu dissolver-se. Em um comunicado divulgado quinta-feira na Internet, as AUC informaram que a dissolução do grupo permitirá reorganizar as filas após a renúncia de quatro novos blocos e a expulsão de uma dessas frentes por causa do seqüestro de um empresário venezuelano. O ex-chefe político das AUC Carlos Castaño e o ex-chefe militar Salvatore Mancuso reconheceram o fracasso para conduzir a organização inimiga das guerrilhas esquerdistas e anunciaram que se organizarão em outro movimento com os "comandantes honestos". "Nos encontramos com uma série de pequenos grupos altamente envolvidos com o narcotráfico que em muitos casos passaram da confederação para a anarquia ou perderam sua identidade e seus princípios. Essas são as causas que tornam insustentável a permanência das AUC como organização nacional", disseram Castaño e Mancuso em um comunicado. Tanto Castaño como Mancuso voltaram às Autodefesas Camponesas de Cordoba e Urabá (ACCU), fundadas pelos dois. Eles disseram que algumas frentes buscam conservar o nome das AUC, que foram declaradas grupo terrorista pelos EUA e há um mês pela União Européia, "para esconder suas malfeitorias". A dissolução das AUC, um grupo de entre 8 mil e 13 mil homens acusados de matanças e de eliminar milhares de camponeses, ativistas de esquerda, indígenas, políticos e intelectuais, ocorreu 20 antes da posse do presidente eleito Álvaro Uribe, com quem os paramilitares desejam dialogar. Uribe, partidário do rigor contra as guerrilhas, está na Europa em busca de apoio para tentar um novo processo de paz, após o fracasso do atual presidente Andrés Pastrana. Castaño antecipou a saída na semana passada, após admitir que uma de suas frentes seqüestrou em 2000 o empresário venezuelano Richard Boulton. O seqüestro do empresário, libertado na segunda-feira, detonou a crise. Analistas colombianos consideram que a cisão das AUC reflete o interesse de Castaño de legitimar-se e limpar sua imagem para emergir como político em uma eventual negociação de paz com o futuro governo. Os analistas advertem, contudo, que essa dissolução pode ter conseqüências negativas para o país, como o aumento da violência por causa da debandada de delinqüentes sem ninguém que os controlem.