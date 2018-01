Paramilitares colombianos elogiam proposta de Uribe Os paramilitares colombianos afirmaram hoje que darão seu apoio a uma nova negociação governamental com a guerrilha sob as condições de cessar-fogo e fim das ações terroristas, tal como sugeriu o presidente eleito Álvaro Uribe. As paramilitares Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC) disseram que, caso seja aberto um diálogo sério com os rebeldes, elas também estariam dispostas a entrar em um processo de negociações com o governo. "Vemos como outra esperança de paz o anúncio do novo presidente dos colombiano, de sua disposição de negociar com as guerrilhas o fim de suas hostilidades e seu terrorismo", disse hoje o comandante das AUC, Carlos Castaño, em um comunicado difundido pela Internet. "Sob esse compromisso, as AUC entendemos a conveniência de o governo iniciar uma negociação séria com as Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia)", acrescentou. Castaño explicou que caso seja iniciado um diálogo sério, os paramilitares também se somariam à busca de uma saída política para o conflito armado de quase quatro décadas, que deixa um saldo de cerca de 3.500 mortos a cada ano. Uribe, que prometeu linha dura para com os rebeldes durante sua campanha eleitoral, surpreendeu, depois de sair vitorioso já no primeiro turno das eleições, com uma proposta de mediação internacional das Nações Unidas em um novo diálogo de paz com as Farc. O recém eleito presidente também afirmou que promoveria uma negociação com os paramilitares sempre e quando eles cumpram com as mesmas condições exigidas aos rebeldes, ou seja, "não matar mais nenhum só colombiano". Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL COLÔMBIA