Paramilitares colombianos encerram diálogo com Uribe As paramilitares Autodefesas Camponesas de Casamare (ACC) anunciaram que dão por terminados os diálogos com o governo para explorar a possibilidade de uma negociação de paz, em razão da ofensiva lançada pelo exército contra suas fileiras. "Que não se duvide de que até o último momento tivemos fé no processo de paz e que mantemos vivas, como colombianos, a fé e a esperança de paz através do senhor presidente da República. Mas enquanto nós, aqui, pensávamos em como nos desmobilizar... do outro lado pensavam em como nos exterminar", disse num comunicado Martín Llanos, o chefe político das ACC, que fazem parte das Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC). Acrescentou que, embora tenham pedido ao Comissário da Paz, Luis Carlos Restrepo, que se pronunciasse sobre a ofensiva militar iniciada nos territórios sob influência das ACC, o comissário optou por guardar silêncio, dando a entender que houve uma ruptura tácita do processo. Diante de tal situação e para evitar confrontos entre paramilitares e soldados, o comandante das ACC anunciou que suas tropas iniciaram a retirada de uma vasta zona do planalto oriental da Colômbia.