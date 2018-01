Paramilitares colombianos felicitam Uribe O chefe paramilitar da Colômbia, Salvatore Mancuso, felicitou nesta segunda-feira o presidente eleito Alvaro Uribe, a quem classificou de político "digno". Segundo Mancuso, o novo presidente colombiano ajudará o país a sair do conflito armado que vive. "Ele foi eleito com consciência, de modo conclusivo e no primeiro turno. Um presidente digno, o doutor Alvaro Uribe Vélez, para uma pátria que quer se pacificar e crescer com solidariedade", afirmou. Mancuso também destacou o líder do Pólo Democrático, Luis Eduardo Garzón, que ficou em terceiro lugar nas eleições. "Se faltavam provas, a esquerda democrática demonstrou que na Colômbia não faz falta armar-se ou armar um exército guerrilheiro para promover o interesse das classes menos favorecidas", disse Mancuso. O comandante das Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC) afirmou que sua organização está analisando os efeitos das eleições. "Estaremos atentos para orientar nossa estratégia militar, nossa diplomacia internacional e nossas próprias políticas internas", declarou. Durante a campanha, o candidato liberal Horacio Serpa, segundo lugar nas eleições, denunciou que paramilitares pressionavam eleitores para votar em Uribe, que tem prometido recorrer à linha dura contra os rebeldes. Entretanto, a procuradoria-geral não encontrou provas conclusivas sobre tal apoio. A missão da Organização dos Estados Americanos (OEA) na Colômbia também alertou sobre a pressão de grupos armados contra os votantes.