Paramilitares colombianos querem acordo de paz O líder paramilitar das Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC) revelou nesta quinta-feira que sua organização está disposta a dialogar com os guerrilheiros das Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) em busca de acordo pela paz. Salvatore Mancuso gostaria que o eventual encontro se realizasse no Vaticano, já que "na presença de Deus e da Igreja, não podemos mentir". O outro líder da organização, Carlos Castaño, disse que se for aberto um diálogo sério com os rebeldes, a AUC também estaria disposta a negociar com o governo. Castaño explicou que nesse caso, os paramilitares se comprometeriam a buscar uma saída política para o conflito armado de quase quatro décadas, que deixa um saldo de cerca de 3.500 mortos a cada ano. O recém eleito presidente colombiano, Álvaro Uribe, quer promover uma negociação com os paramilitares desde que eles cumpram com as mesmas condições exigidas aos rebeldes, ou seja, "não matar mais nenhum só colombiano". A AUC é apontada como a principal violadora dos direitos humanos na Colômbia.