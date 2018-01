Paramilitares descartam zonas de concentração O chefe paramilitar da Colômbia Carlos Castaño descartou a possibilidade de concentrar suas tropas em zonas específicas, apesar de o governo considerar este passo fundamental para reviver o processo de desmobilização, que passa por um momento crítico. "Uma concentração terá êxito no instante em que o governo assumir a responsabilidade real, com fatos palpáveis, de segurança nas diferentes zonas e cumpra com sua função social e econômica (...)", disse Castaño em uma entrevista publicada hoje pelo jornal El Colombiano, de Medellín. Castaño, chefe político das Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC), considerou fundamental que as forças governamentais garantam a proteção das populações sob influência paramilitar, antes de iniciar movimentos que poderiam abrir espaço para ataques guerrilheiros. O comissário para a paz do governo colombiano, Luis Carlos Restrepo, advertiu esta semana que o processo com a AUC "pode não se viável" se não ocorrer uma "guinada". Restrepo, que se reunirá hoje com os chefes paramilitares, destacou as zonas de concentração como o mecanismo que permitirá verificar o respeito a um cessar-fogo que as AUC se comprometeram acatar há 14 meses e que não cumpriram. Neste período, 362 pessoas foram assassinadas, ocorreram 16 massacres e 180 seqüestros foram realizados. Para o delegado da Organização de Estados Americanos (OEA), Sergio Caramagna, tais diferenças entre as partes são problemas normais dentro de uma negociação deste tipo. "O processo é irreversível", já que as AUC mantêm sua vontade de deixar as armas, afirmou.