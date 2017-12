Paramilitares libertam ex-senador na Colômbia Paramilitares de direita libertaram um ex-senador que haviam tomado como refém no início da semana, removendo um grande obstáculo do caminho das conversações de paz que devem ter início em breve, informa a polícia. O ex-senador José Eduardo Gnecco foi solto nas proximidades da cidade de Santa Maria, 750 km ao norte de Bogotá. Segundo o chefe de polícia da região de Magdalena, coronel Oscar Gamboa, o político ?está em boas condições e encontra-se atualmente com as forças de segurança?. Pistoleiros mascarados haviam capturado Gnecco no domingo, juntamente com sua família e quatro outras pessoas. Todos os reféns, exceto o ex-senador, foram soltos ontem. Um poderoso líder paramilitar de direita, Rodrigo Tovar, reivindicou a responsabilidade pela ação, mas mais tarde disse que tudo havia sido um engano e pediu desculpas. O governo colombiano e 10 chefes paramilitares, incluindo Tovar, concordaram em iniciar negociações de paz para o desarmamento das milícias. A cerimônia inaugural do diálogo está marcada para amanhã.