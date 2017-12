Paramilitares prometem não ameaçar prefeitos na Colômbia As paramilitares Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC) comprometeram-se hoje a cessar as hostilidades contra os prefeitos colombianos, diante das ameaças de morte feitas pela guerrilha esquerdistas para obter a renúncia dos governantes. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) deram um ultimato aos prefeitos para que renunciem, caso contrário serão declarados "objetivos de guerra". "Manifestamos nosso compromisso de cessar qualquer hostilidade que por qualquer motivo tenhamos feito contra algum prefeito, pois compreendemos que nas atuais circunstâncias agiríamos mal colocando algum funcionário entre a cruz e a espada", anunciaram as AUC em sua página na Internet. Os paramilitares, em um comunicado enviado ao diretor da Federação Colombiana de Municípios, Gilberto Toro, exortaram a todos os prefeitos e funcionários ameaçados a "manter-se em seus cargos, conscientes de seu dever para com a história e com a sociedade". Eles também pediram aos cidadãos que cerquem e protejam os prefeitos ameaçados. Pastrana O presidente colombiano, Andrés Pastrana, também pediu ao prefeitos que não se deixem intimidar pelas ameaças das Farc, que buscam criar um vazio de poder no país. Pastrana, que entregará o poder no dia 7 de agosto ao direitista Alvaro Uribe, anunciou que lançará, por meio do Ministério do Interior, um programa especial de proteção aos prefeitos, similar ao que garante a segurança dos jornalistas, sindicalistas e defensores dos direitos humanos. O prefeito do povoado colombiano de San Sebastián, no Departamento de Cauca, Herbey Ordoñez, foi seqüestrado por supostos membros das Farc. Ele fazia parte da lista de prefeitos ameaçados. Desde o início do governo Pastrana, em agosto de 1998, pelo menos 50 prefeitos em exercício foram mortos, tanto pelas Farc e o Exército de Libertação Nacional (ELN), quanto pelos paramilitares.