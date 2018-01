Paramilitares prometem respeitar eleições na Colômbia O chefe da ala política das paramilitares Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC), Carlos Castaño, prometeu não interferir nas eleições presidenciais de domingo. "Nós nos comprometemos, por convicção, a respeitar o livre exercício da democracia nas eleições presidenciais", disse Castaño em um comunicado divulgado na Internet. As AUC declararam estar "à margem da contenda eleitoral" e afirmaram que não apóiam nenhum candidato. Também prometeram que darão cobertura a quem for votar, diante das ameaças das Forças Armadas Revolucinárias da Colômbia (Farc) e do Exército de Libertação Nacional (ELN) de sabotar o pleito. Castaño convidou todos os colombianos - "particularmente os habitantes das regiões onde as AUC exercem presença social e política - a votarem, a fim de expressarem livremente suas preferências. Também rechaçou as acusações do candidato liberal Horacio Serpa, segundo o qual os eleitores das zonas sob influência das AUC estão sendo pressionados a votar a favor do candidato da coalizão Primero Colombia, Alvaro Uribe.