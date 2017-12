Paramilitares querem negociar com guerrilhas na Colômbia Os paramilitares colombianos, que já iniciaram conversações de paz com o governo, ofereceram, neste sábado (05), também abrir negociações com os dois principais grupos guerrilheiros do país, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e o Exército de Libertação Nacional (ELN). "Estamos dispostos a iniciar conversações frutíferas de paz com elas (as guerrilhas)", disse as Autodefesas Unidas da Colômbia através de um comunicado. As forças paramilitares - que contam com cerca de 12.000 combatentes - iniciram sua luta contra os guerrilheiros na década de 1980.