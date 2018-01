Paramilitares unem-se a rebeldes no Haiti Desafiando as ameaças de partidários do presidente Jean-Bertrand Aristide, cerca de mil ativistas da oposição realizaram neste domingo uma manifestação para protestar contra o governo, reforçados por paramilitares exilados, entre eles Louis-Jodel Chamblain, ex-soldado haitiano que liderou esquadrões da morte em 1987, e Guy Philippe, ex-chefe da polícia que foi acusado de fomentar um golpe contra o governo em 2002. Gritando "Fora Aristide!", membros da aliança oposicionista, conhecida como Plataforma Democrática, se uniram aos manifestantes dizendo não apoiar a violência, mas compartilhar do mesmo objetivo dos rebeldes - derrubar o presidente. A polícia dispersou parte da manifestação com bombas de gás lacrimogêneo. Apesar disso, o protesto prosseguiu pacificamente e terminou em uma praça, quando a polícia convenceu os líderes da manifestação a dispersarem seus simpatizantes por temores relativos à segurança. Ainda neste domingo, o presidente da República Dominicana, Hipólito Mejía, ordenou que as forças armadas detenham todo haitiano suspeito de fazer parte da revolta armada contra o presidente do Haiti, se forem encontrados cruzando a fronteira. Dois soldados dominicanos foram mortos no sábado na fronteira. Na Jamaica, a polícia deteve dez haitianos, entre eles oito policiais, que chegaram no sábado em um bote e pediram asilo político.