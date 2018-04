Paraquedista salta da estratosfera, a 39 mil metros de altura

O paraquedista austríaco Felix Baumgartner, de 43 anos, saltou de uma altura de 39.068 metros, neste domingo, 14, sobre o Novo México, nos Estados Unidos. Com o salto, ele rompeu ao menos dois recordes mundiais, segundo os patrocinadores do projeto.

Felix Baumgartner cruzou a atmosfera a uma velocidade superior a 1.173 quilômetros por hora, alcançada nos primeiros 40 segundos do salto. Com isso, ele é o primeiro paraquedista a romper a velocidade do som em queda livre (antes de abrir o paraquedas), de acordo com as informações oficiais da equipe responsável pelo salto. "Durante alguns segundos eu pensei que iria perder o sentido", disse o austríaco em entrevista.

O austríaco aterrissou a salvo em Roswell, no Novo México, 10 minutos depois de deixar a cápsula onde estava e depois de 4 minutos e 19 segundos de queda livre. A subida até a estratosfera demorou cerca de duas horas e meia. O paraquedista quebrou o recorde de maior altura de um salto de paraquedas.

Baumgartner - piloto de helicóptero, balonista e paraquedista profissional - subiu os 39 quilômetros numa cápsula pendurada a um balão de hélio de 850 mil metros cúbicos, com a altura de um prédio de 55 andares e um décimo da espessura de um saco Ziploc.

O antigo recorde de salto em queda livre (antes de o paraquedas abrir) foi estabelecido em 1960 por Joe Kittinger, que saltou de um balão a 31.333 metros. Coronel aposentado da Força Aérea dos EUA, ele caiu por 4 minutos e 36 segundos - 17 segundos a mais que o austríaco -, e chegou a uma velocidade de 988 quilômetros por hora antes de abrir seu paraquedas.

Com informações da Reuters e EFE