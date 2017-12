Parceiros gays de parlamentares britânicos têm direito a pensão Os parceiros gays de membros do Parlamenento britânicos receberão, pela primeira vez na história do Reino Unido, os mesmos direitos sobre pensão que os parceiros convencionais, informou hoje a imprensa londrina. A nova lei, que entrará em vigor em outubro próximo, poderá beneficiar, entre outros, os ministros Chris Smith (Cultura), Alan Milburn (Saúde) e Stephen Byers (Transportes) e os deputados Stephen Twigg e Ben Bradshaw. A decisão foi celebrada hoje por vários grupos e associações que lutam pelos direitos dos homossexuais no Reino Unido.