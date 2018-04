Parecer sobre morte de ex-premiê sai amanhã O ministro interino do Trabalho do Líbano, Boutros Harb, informou ontem que Daniel Bellemare, procurador encarregado das investigações sobre o assassinato do ex-primeiro-ministro libanês Rafiq Hariri, deve apresentar amanhã seu parecer sobre o caso. Bellemare submeterá seu relatório ao juiz Daniel Fransen, que precisa examiná-lo antes que um indiciamento formal seja ordenado.