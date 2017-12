Parente de Arafat sobrevive a atentado em Gaza Um funcionário do alto escalão da segurança palestina, parente do dirigente Yasser Arafat, escapou ileso da explosão de um carro-bomba na Cidade de Gaza. A detonação sacudiu a região antes do anoitecer desta terça-feira, enquanto o comboio de Mussa Arafat deixava seu escritório. Ele não ficou ferido. O exército de Israel negou participação no atentado e até o momento ninguém assumiu a autoria. Por meio de um comunicado, Mussa Arafat qualificou o ataque como uma tentativa de assassinato mas não nomeou suspeitos. No ano passado, ele escapara de uma explosão em seu escritório causada por um morteiro e atribuída a inimigos palestinos. Em julho deste ano, Yasser Arafat tentou nomear Mussa responsável pela segurança em Gaza. Mas alguns setores palestinos se posicionaram contra por considerarem Mussa ?cruel e corrupto?.