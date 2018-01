Parente de presidente afegão é assassinado Um parente do presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, foi morto por desconhecidos na província de Uruzgan, região central do país, informou o governo local. O religioso Mollah Jailini, de 60 anos, colaborador pessoal de Karzai, foi assassinado hoje junto a um sobrinho na aldeia de De Rawud, 100 quilômetros ao norte de Kandahar. O governador da província, Jan Mohammad, acusou os talebans e a rede Al-Qaeda pela morte do religioso.