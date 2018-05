Parentes das sul-coreanas libertadas temem por outros reféns

Os parentes das duas sul-coreanas libertadas na segunda-feira no Afeganistão lamentaram que o Taleban mantenha em cativeiro outros 19 missionários, enquanto o governo da Coréia do Sul espera conseguir a pronta libertação de todo o grupo. "Sinto muito pelos outros 19 que ficaram lá. Estou mais aflita que alegre", disse Sun Yon-ja, mãe de uma das reféns libertadas, Kim Gina. Kim Gina, de 32 anos, e Kim Kyung-ja, de 37 anos, foram libertadas na segunda-feira pelos taleban como "gesto de boa vontade incondicional", após três dias de negociações diretas com uma delegação sul-coreana na cidade afegã de Ghazni. As duas mulheres faziam parte de um grupo de 23 sul-coreanos, entre eles 18 mulheres, que foram seqüestrados em 19 de julho. Dois homens que integravam o grupo foram executados dias depois de o governo afegão se negar a atender às reivindicações do grupo insurgente de trocar seus presos pelos reféns. O presidente Roh Moo-hyun afirmou nesta terça-feira, 14, sua esperança de que a libertação das duas reféns seja um "bom indício" que leva à entrega do resto dos reféns. Ao presidir a reunião de seu Gabinete, ele ordenou a seu governo que dedique todos os esforços a libertar os 19 sul-coreanos seqüestrados. O porta-voz dos parentes dos reféns, Cha Song-min, também mostrou sua esperança de que todos os seqüestrados sejam libertados em breve. Os parentes dos reféns visitaram a Embaixada da Indonésia em Seul. Eles entregaram 19 rosas e um DVD com imagens dos reféns. Foi a sexta visita das famílias a uma missão diplomática para pedir o apoio à sua causa. Eles estiveram antes nas representações dos Estados Unidos, Arábia Saudita, Irã, Paquistão e Emirados Árabes. O grupo também deve elaborar seu quarto vídeo para divulgação no site YouTube. No entanto, a viagem a Dubai que estava prevista foi cancelada para não afetar as futuras negociações. A imprensa sul-coreana afirma nesta terça que as negociações futuras com o Taleban constituirão um processo longo e complicado. O grupo insurgente afegão mantém sua reivindicação de que o governo do presidente Hamid Karzai solte rebeldes presos. Mas Cabul se recusa a ceder às exigências. "Será preciso agir com muita paciência para solucionar de forma total o seqüestro", disse um funcionário de Seul citado pelo jornal sul-coreano Kyonghang. Segundo a agência sul-coreana Yonhap, as duas reféns postas em liberdade, que viajarão em breve à Coréia do Sul, serão protegidas por um programa especial do governo para que suas declarações não afetem as negociações com os taleban. Um funcionário sul-coreano citado pela Yonhap destacou que agora o mais importante é a segurança dos outros 19 reféns. Por isso, Kim Gina e Kim Kyungja ficarão sob custódia do governo. Segundo a Casa Presidencial sul-coreana, as negociações diretas com os radicais não foram retomadas.