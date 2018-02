Parentes de estudantes russos visitam local de acidente Parentes de 45 alunos russos mortos quando o avião em que viajavam chocou-se com um avião de carga sobre a Alemanha prestaram hoje homenagens às vítimas. Em volta da cauda partida do avião, ainda com suas três turbinas, cerca de 120 parentes - a maioria formada por pais - colocaram coroas de flores vermelhas e brancas ao lado dos destroços. Um padre ortodoxo e um clérigo muçulmano fizeram orações enquanto parentes se abraçavam, curvavam suas cabeças e uniam suas mãos. Mais tarde hoje, investigadores alemães disseram que o avião russo recebeu do controle de tráfego aéreo suíço o primeiro aviso para baixar de altitude 44 segundos antes da colisão, e que a descida só começou 30 segundos antes do impacto. Peter Schlegel, chefe do escritório federal de investigação de acidente aéreo da Alemanha, afirmou que as investigações reduziram a margem de 50 segundos, como fora anteriormente anunciado, para 44, depois de terem sido checados arquivos de rádio. As famílias chegaram pela manhã num vôo charter de Ufa, cidade industrial onde os estudantes estavam entre os melhores de suas classes. Eles seguiam para um balneário espanhol, como prêmio pelas boas notas, quando ocorreu o acidente. Alguns parentes levavam cravos brancos e vermelhos, uma tradição nos funerais russos, quando partiram. Seis médicos, entre eles psiquiatras, estavam no vôo pago pelo governo regional. Uma equipe de 30 intérpretes e assistentes também estava à disposição na Alemanha. Os estudantes estavam entre as 71 pessoas mortas quando o Tu-154 da Bashkirian Airlines e o Boeing 757 do serviço de entrega DHL International chocaram-se a 11.000 metros de altitude, pouco antes da meia-noite de segunda-feira. A polícia anunciou hoje que apenas faltavam ser resgatados três corpos. A colisão espalhou corpos e destroços por uma área de 30 km, e 1.200 trabalhadores participavam da operação de buscas. Uma forte controvérsia sobre a causa do desastre intensificou-se hoje com notícias de que o avião russo pediu aos controladores de vôo suíços - que guiavam os dois aparelhos no momento do choque - permissão para mudar de curso 90 segundos antes do impacto. A tevê estatal russa RTR divulgou que especialistas decifrando as caixas-pretas do Tu-154 estabeleceram que os pilotos russos perguntaram aos controladores de vôo que direção deveriam tomar. A reportagem, citando fontes não identificadas da comissão de decifração, afirma que os pilotos só receberam uma resposta 40 segundos antes da colisão. A notícia foi negada pelo chefe da agência de investigação alemã, Schlegel, que afirmou que nem ele nem seus colegas suíços tinham conhecimento de tal pedido. Ele garantiu que especialistas ainda não começaram a examinar os dados de vôo e gravadores da cabine, que, adiantou, estão bastante danificados. Autoridades suíças haviam dito na quarta-feira que um sistema anticolisão na torre de controle havia sido desligado para manutenção e apenas um controlador estava em serviço enquanto o outro tirava uma pausa. Especialistas também questionaram garantias dos controladores suíços de que o aviso de 50 segundos dado ao piloto russo para sair da rota do cargueiro era suficiente para uma operação bem sucedida.