Parentes de italianos seqüestrados fazem marcha pela paz Os familiares de três reféns italianos, capturados no Iraque, lideraram uma marcha pela paz até a Praça São Pedro, no Vaticano. A manifestação ocorre depois de os seqüestradores terem ameaçado matar os reféns se os italianos não promovessem um "grande protesto" contra a guerra. O papa João Paulo II enviou uma mensagem aos pacifistas na qual diz ter celebrado uma missa pela libertação dos reféns. Milhares de pessoas participaram da passeata, que começou em Castel Sant´Angelo, em Roma, e terminou na Praça São Pedro, já no Vaticano. Os manifestantes levavam bandeiras com as cores do arco-íris e a palavra "paz" em diversos idiomas. Os familiares dos reféns qualificaram o ato como uma marcha pela paz - e não como um resgate pelos italianos seqüestrados no país árabe. Entretanto, a manifestação foi bem menor do que outros protestos contra a guerra. Antes da invasão do Iraque, uma manifestação reuniu mais de 1 milhão de pessoas em Roma.