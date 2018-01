Parentes de japoneses seqüestrados pedem ajuda à ONU As famílias de quatro japoneses seqüestrados décadas atrás pela Coréia do Norte apelaram para o alto comissário de direitos humanos da ONU, o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, para que as vítimas sejam libertadas. Os familiares disseram que não acreditam na versão do governo norte-coreano, de que oito japoneses morreram depois de serem levados ao continente, no final dos anos 70 e início dos 80, para ajudar a treinar espiões coreanos na língua e na cultura do Japão. ?Ele (Vieira de Mello) usou o termo ?inacreditável? quando ouviu nossas histórias?, disse Yoichi Shimada, vice-presidente da Associação Nacional pelo Resgate de Japoneses Seqüestrados pela Coréia do Norte. Sakie Yokota, de 67 anos, contou ao funcionário da ONU como descobriu, por intermédio de um ex-agente norte-coreano, que sua filha de 13 anos, Megumi, havia gritado ?Mãe! Mãe! Venha me buscar!? enquanto estava confinada no navio que a levou para a Coréia do Norte. As autoridades norte-coreanas alegam que Megumi cometeu suicídio em 1993, depois de se casar com um coreano e dar à luz uma filha. A mãe acredita que o governo da Coréia do Norte se recusa a libertar Megumi porque ela poderia identificar espiões e terroristas. O líder da Coréia do Norte, Kim Jong Il, reconheceu, em setembro de 2002, que seu governo capturou cerca de doze cidadãos japoneses, e acrescentou que oito morreram. As famílias acham que a história das mortes é difícil de aceitar. Em outubro, a Coréia do Norte permitiu que cinco outros japoneses seqüestrados voltassem ao Japão para o que deveria ter sido uma curta visita, mas todos ficaram no Japão. A Coréia do Norte acusou Tóquio de quebrar o acordo. Negociações sobre a ida ao Japão dos filhos desses japoneses, nascidos na Coréia do Norte, permanecem num impasse.