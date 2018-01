Parentes de Kerry morreram no Holocausto O pré-candidato presidencial democrata John Kerry, que descobriu apenas no ano passado até onde chegavam suas raízes judaicas, perdeu dois familiares no Holocausto, garantiram hoje especialistas israelenses. Um irmão da avó de Kerry morreu no gueto de Theresienstadt, e uma irmã da mesma avó faleceu no campo de extermínio de Treblinka, segundo dois arquivistas do museu Yad Vashem. O passado judeu de Kerry veio à luz pela primeira vez no ano passado, quando um genealogista austríaco contratado pelo jornal The Boston Globe descobriu que o avô paterno do senador de Massachusetts, Frederick A. Kerry, se chamava Fritz Kohn quando nasceu em 1873 em um povoado do que agora se constitui a República Checa. No início do século passado, o avô de Kerry mudou seu nome e partiu para os Estados Unidos, supostamente em busca de uma vida melhor e para escapar do anti-semitismo. As notícias assombraram Kerry, que professa o catolicismo. Ele, na verdade, já sabia que sua avó paterna, Ida Loewe, nasceu judia e se converteu ao catolicismo. No domingo, o especialista austríaco Felix Gundacker publicou em sua página da internet que uma irmã e um irmão de Ida Loewe fizeram parte dos milhões de judeus que morreram no Holocausto. Gundacker os identificou como Jenny e Otto Loewe. Hoje, os especialistas de Yad Vashen em Jerusalém afirmaram ter localizado os dois nomes entre quase três milhões de nomes constantes em sua base de dados sobre as vítimas do Holocausto.