Parentes de vítimas do WTC irados com propaganda de Bush Começou com uma onda de protestos a divulgação da propaganda eleitoral do presidente americano, George W. Bush, pela TV. Parentes das vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2001 estão irritados com a exibição de um anúncio que mostra Bush tendo ao fundo imagens dos escombros do World Trade Center. "As famílias estão enraivecidas", disse Bill Doyle, cujo filho morreu no WTC e é porta-voz de vários grupos de familiares de vítimas. "O que nos dá mais desgosto é ver que o presidente está tentando usar o 11 de setembro como pano de fundo para sua reeleição." Em Bal Harbour, Flórida, a Associação Internacional de Sindicatos dos Bombeiros aprovou uma resolução exigindo que a campanha de Bush suspenda os anúncios e "peça desculpas às famílias dos bombeiros mortos em 11 de setembro por aviltar a memória deles numa tentativa de atrair apoio para sua reeleição". Foram exibidos hoje dois da série de quatro filmetes de 30 segundos sobre o 11 de setembro - que têm também sua versão em idioma espanhol. Sob o lema "Mais seguro e mais forte", os dois mostraram destroços do WTC na área conhecida como Ponto Zero. Em um deles, é mostrada uma imagem do funeral de um dos bombeiros mortos nos ataque. No outro, uma bandeira americana tremula sobre os escombros. "Quando vi aquilo, senti vontade de vomitar", disse Colleen Kelly, que perdeu um irmão na série de atentados e dirige a organização de parentes de vítimas Amanhã Pacífico. Monica Gabrielle, cujo marido morreu no WTC, disse ao jornal New York Daily News que o anúncio "não tem escrúpulos" e significa "um tapa na cara das famílias". A assessoria de campanha de Bush apressou-se a defender os anúncios. "A propaganda é uma lembrança de nossa experiência comum", disse a assessora Karen Hughes, afirmando que as imagens são usadas "de forma delicada". "O 11 de Setembro não é um evento qualquer de um passado distante", prosseguiu Karen. "Todos sentimos muito essa tragédia mas também é importante reconhecer o impacto que ela teve em nossa política pública nacional." Para o Partido Democrata, o episódio reforça o argumento de Bush pretende utilizar o terrorismo como argumento em seu favor nas eleições de 2 de novembro. O Partido Republicano já tinha escolhido Nova York como sede de sua convenção nacional, marcada para 2 de setembro, apenas nove dias antes do terceiro aniversário dos atentados. A primeira série de anúncios de Bush começou a ser transmitida em 17 Estados que os republicanos consideram mais importantes para a reeleição. A assessoria de Bush decidiu antecipar em várias semanas o lançamento da campanha pela reeleição, ante a precoce definição das primárias democratas - que indicaram o senador John Kerry como o adversário do presidente em novembro. Além dos anúncios na TV, Bush também já começou a atacar Kerry em seus discursos. Na noite de quarta-feira, durante um evento para arrecadar fundos na Califórnia, ele mencionou o nome do rival em público pela primeira vez. Em seu pronunciamento, ele fez questão de descrever Kerry como "um homem de Washington" - em contradição ao esforço do senador para distanciar-se da imagem de político tradicional - e deu a entender que ele muda de opinião de acordo com seus interesses eleitorais. "O senador Kerry passou tempo suficiente em Washington para adotar duas posições sobre quase todos os assuntos", disse o presidente.